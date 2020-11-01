وحدات الإنقاذ تساعد مُسنة محتجزة بمسكنها في الحدائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة مُسنة احتجزت داخل شقتها بمنطقة الحدائق.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا باحتجاز سيدة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة الحدائق. وجرى الدفع

بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة والتوجه لمحل إقامة السيدة.

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وتبين أنها ملازمة الفراش نظرًا لحالتها الصحية، وتمكنت القوات من فتح باب مسكنها. وبسؤالها أفادت بأنها مقيمة بمفردها وتردد ابنة شقيقها عليها إلا أنها لم تحضر للاطمئنان عليها.

وقدمت القوات كافة سُبل المساعدة لها. ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسانها، وتقدمت بالشكر للقوات على الجهد المبذول.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.