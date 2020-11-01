"أغلبية مطلقة".. النواب يوافق على إعلان الطوارئ في البلاد لـ3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، نظرًا للظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد.

وقال عبدالعال: "توفرت الأغلبية المتطلبة لموافقة المجلس على القرار، وهي أغلبية عدد أعضاء المجلس، لذلك أعلن موافقة المجلس على إعلان حالة الطوارئ".

وينص قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، ووفقًا لقرار الرئيس، في مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما تقضي المادة الثالثة بتفويض وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.