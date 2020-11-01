البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب "خالد بشر" عضو المجلس، عقب سداد المديونيات.

وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبدالرؤوف موسى وكيلًا عن مصطفى عبدالجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عددًا من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه وإصداره أمر بعدم صرف تلك الشيكات بسوء نية منه.

وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم بشر بما يفيد بسداده مديونيات الشيكات.

ووجّه عبدالعال، نصيحة للنائب بأهمية المحافظة على الثقة، خصوصًا وأنه يعمل في السوق، قائلًا: "أي شيك بدون رصيد يهز الثقة".