شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دورة تدريبية لأطباء السويس على «إنعاش القلب الرئوي والحوادث» الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مديرية الصحة والسكان بقيادة الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بدء التسجيل بالدورة التدريبية للأطباء البشريين، التي تنعقد بمركز التدريب والبعثات بالمستشفى العام في الفترة من ٣ إلى ٥ نوفمبر الجاري.

وقالت المديرية في تصريحات صحفية، الأحد، إنه بعد اجتياز الدورة التدريبية يحصل الطبيب على شهادة معتمدة، مشيرة إلى أنه يبدأ التسجيل، اليوم، بإدارة التدريب والبعثات بالمستشفى العام لعدد ٣٠ طبيبًا، والحضور بأسبقية الحجز.