شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الصمت الانتخابي في دمياط وسط منافسة شرسة من مرشحي الفردي والقائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت انتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط، مرحلة الصمت الانتخابي بالدائرتين الأولى والثانية، وسط أجواء انتخابية ساخنة بين المرشحين.

يأتي ذلك وسط منافسة شرسة من المرشحين بالدائرتين، وجولات انتخابية للفوز بأكبر عدد من الأصوات الانتخابية أملا في مواجهة تفتيت الأصوات بباقي أنحاء الدائرة نظرًا لزيادة عدد المرشحين وبلوغهم 41 مرشحا بالدائرة.

وفي الدائرة الثانية التي تضم كفرسعد وفارسكور والزرقا، يؤكد المراقبون صعوبة التكهن بنتيجة الانتخابات بالدائرة نظرا لتقارب شعبية مرشحي هذه الدائرة التي تضم عددا من رجال الأعمال.

أما الصراع بين القائمتين الوطنية وأبناء مصر لشرق الدلتا فدخل مراحله الساخنة، حيث عقدت القائمة الوطنية بتشكيلها في دمياط عدة جولات انتخابية في عدة مناطق بقرى مركز دمياط ذات الكثافة التصويتية الكبيرة.