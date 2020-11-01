شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان»: مستشفى بنها التعليمي صرح طبي نفتخر بوجوده على أرض القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعرب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عن فخره وإعزازاه بوجود مستشفي بنها التعليمي الجاري تطويره على أرض محافظة القليوبية كونه صرح طبى يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة.

وأشار إلى أن موقع المستشفى متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الأطفال التخصصي وغيرها من الخدمات الصحية التي ستخدم على المستشفى بعد افتتاحه.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال تطوير المستشفي بتكلفة تتخطي 270 مليون جنية حيث اكد مسئولي الموقع انه سيتم إطلاق التيار الكهربي في المبني الجديد خلال يومين والبدء في الفرش الطبي للتشغيل خلال الفترة المقبلة.

وخلال عودة المحافظ من الجولة نبه المحافظ على أصحاب شوادر حلوي المولد بضرورة رفع تلك الشوادر لعدم إعاقة الحركة المرورية والإ سيتم التعامل بشكل قانوني ورفعها من قبل إدارة الإشغالات بالمدينة.

مستشفى بنها التعليمى

مستشفى بنها التعليمى

مستشفى بنها التعليمى