شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة «الأجهزة الكهربائية» في الإسكندرية تناقش قانون تراخيص المحال الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، الأحد، اجتماعًا لمناقشة قانون تراخيص المحال الجديد رقم 154 لسنة 2019 والأوراق والخطوات اللازمة لاستخراج تراخيص المحال من الحي.

وقال أشرف سلامة، رئيس الشعبة، إن محال الأجهزة الكهربائية عانت في الفترة الأخيرة من الحملات الدائمة والمطالبة بالتراخيص وتوقيع غرامات مالية، في حين أن المحال ليس لديها علم بإجراءات استخراج التراخيص.

وطالب «سلامة» بإعطاء مهلة مناسبة لأصحاب المحال لإصدار التراخيص اللازمة.

من جهتها، قالت منى السمني، ممثلة عن حي الجمرك، إن قانون تراخيص المحال الجديد لم يتم العمل به حتى الآن، وما زال العمل جارِ بالقانون القديم لحين تجهيز مراكز لوجستية لاستخراج التراخيص.

وأوضحت شيرين أحمد، ممثلة عن حي الجمرك، الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص، مؤكدة أنه حتى في حالة وجود نزاعات ضريبية، يتم استخراج التراخيص في حالة سريان البطاقة الضريبية.

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شعبة الاجهزة الكهربائية تناقش القانون الجدبد

شعبة الاجهزة الكهربائية تناقش القانون الجدبد

شعبة الاجهزة الكهربائية تناقش القانون الجدبد

شعبة الاجهزة الكهربائية تناقش القانون الجدبد

شعبة الاجهزة الكهربائية تناقش القانون الجدبد