شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم جوائز مسابقة «مواهب شبابنا في ذكرى النصر» بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، جوائز الفائزين بالمراكز الأولى في مجالات مسابقة «مواهب شبابنا في ذكرى النصر» والمشاركين من ذوي القدرات والهمم التي نفذتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية على صفحة «فيسبوك» على مدار الشهر الماضي.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالمؤمن، وكيل المديرية للشباب، ومحمود شعبان معاون المدير العام للرياضة، والدكتورة سارة طه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، بقاعات الاجتماعات بالمديرية.

وهنأ «الصبروط» الفائزين على مستوى المحافظة، واستمع لمواهبهم وشجعهم على المداومة في أعمالهم الفنية واستثمار طاقتهم في اخراج اعمال إبداعية جديدة، قائلًا إن بابه مفتوح لتلقى أفكار الشباب ومبادرات جديدة تعتمد للوصول لاكثر عدد من المستهدفين.

وسلم «الصبروط» مسؤولى الشباب بالادارات الفرعية الثمانية شهادات تقدير لجهودهم في إنجاح المسابقة والاستجابة الدائمة في الاشتراك في مشاريع خارج الخطط الأساسية بسعة صدر.

الصبروط يسلم جوائز مسابقة مواهب شبابنا

الصبروط يسلم جوائز مسابقة مواهب شبابنا

الصبروط يسلم جوائز مسابقة مواهب شبابنا

الصبروط يسلم جوائز مسابقة مواهب شبابنا