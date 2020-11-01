شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد ..مدينة السعادة» تحتفل باليوبيل الفضي لإنشائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحتفل مدينة الشيخ زايد هذا الشهر بالعيد القومي للمدينة والذي يواكب هذا العام اليوبيل الفضي لانشائها منذ (25 عاماً ). وبدأت التجهيزات للإحتفالية منذ شهر أكتوبر الماضى بإجراء نظافة للشوارع وإضاءة وتزين الميادين العامة وزراعة وتشجير مدخل المدينة ووضع لافتات مضيئة عن الإحتفالية. تبدا الفعليات التي يقودها جهاز مدينة الشيخ زايد برئاسة اللواء مصطفى فهمي وبمشاركة الجهات التنفيذية بالمدينة والمجتمع المدني والسادة المستثمرين ومجلس الأمناء تحت شعار ( زايــــــــــد مدينــــــــــــــة السعـــــــــــــــــــادة ) . تشمل الإحتفالية التي تستمر لمدة أسبوعين إقامة عدة حفلات وأنشطة مختلفة، كما تضم تقديم عروض فنية من بينها رسومات على الحوائط والجداران والأسوار لفنانى المدينة، بالإضافة إلى مسابقات فنية وثقافية لطلبة المدارس في كافة المراحل الدراسية، وماراثوان للدراجات ومسابقات للمسافات الطويلة والقصيرة لكافة المراحل العمرية وأخرى للمشى، فضلا عن احتفالية لدورالأيتام وآخرى لذوى القدرات الخاصة، معارض لجمعية الأسر المنتجة . وتختتم الإحتفالية بالحفل الفنى يوم السبت ١٤ نوفمبر بتوزيع الجوائز للمشاركين. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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