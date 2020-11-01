شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يلتقي بوفد متدربى الفريق الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألتقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، متدربى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة ووفد الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أختتم أعضاء البرنامج الرئاسى تدريبهم بالمحافظة والذى أستغرق شهراً كاملاً، ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأكاديمية لتدريب الكوادر الوطنية الشابة تحت الأشراف الكامل للمحافظين ونوابهم.

ومن جانبه، أثنى محافظ الأقصر على التجربة الرائدة لتدريب الكوادر الشابة لتطوير العمل الحكومى، ووجه الشكر للأكاديمية لتدريب شباب البرنامج الرئاسى لتطوير هذا القطاع، وفى ختام اللقاء قام وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب بتسليم خطاب شكر لمحافظ الأقصر نيابة عن الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية.

وكان الشباب المؤهلين من البرنامج الرئاسي قد قاموا بعدة جولات ميدانية لمتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها داخل الديوان العام وفى المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات ومركز فيرس سى ومستشفى الأورمان، تحت أشراف محافظ الأقصر ونائبة محمد عبدالقادر خيرى، بغرض التعرف على الطبيعة على كيفية مواجهة المشاكل والتحديات التي صادفت بعض المشروعات وإزالة المعوقات لاستكمالها.

ويعد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وتم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل، ويهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.