شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الوزارية لغات تجريبية بتكلفة ٩ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ مدرسة الوزارية لغات تجريبية مكونه من ١٤ فصلا، بتكلفة ٩ مليون جنيه،على مساحة ٢٦٠٩ مترا.مدة التنفيذ ١٣ شهرا،وزرع المحافظ ونائبه الأشجار بالمدرسة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس أحمد الشناوي رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس احمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس حموده نعمان، نائب مدير فرع الهيئة والمهندس وفاء الشناوى مدير المشروعات، والمهندسة أسماء صبرى، رئيس قطاع كفر الشيخ وسلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ورضا عبدالعزيز، مدير إدارة الرياض التعليمية.

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ان المدرسة التي تم افتتاحها هي اول مدرسة لغات تجريبية بالقرية، موجهاً رئيس مدينة الرياض، بسرعة رصف الطريق المؤدى للمدرسة، مؤكداً انه سيزور المدرسة وقت هطول الأمطار للتعرف على الطبيعة وليطمئن على راحة الاطفال

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ستشهد المحافظة افتتاح ٣٠ مدرسة خلال المرحلة المقبلة فقبل بدء الدراسه تم افتتاح ٥ مدارس، وسيتم افتتاح ١٠ مدارس خلال الأسبوع الجاري، وسيتم افتتاح ٢٠ مدرسة أخرى خلال المرحلة المقبلة.