شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: استكمال الأعمال النهائية لإنشاء محطة محولات كهرباء «غرب أسيوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ استكمال الأعمال النهائية لإنشاء وتركيب محطة محولات الكهرباء العاجلة بقدرة 40 م. ف .أ بمدينة غرب أسيوط «ناصر الجديدة»، مضيفًا أنه سبق الإنشاء والتركيب لأعمال خط الربط الرئيسي للمحطة بطول ١١ كم بإنشاء 42 برجاً جهد 66 ك .ف.أ، لتوفير التغذية الكهربائية للمدينة.

وأشار المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة غرب أسيوط «ناصر الجديدة»، إلى أنه تم إنشاء المحطة كحل عاجل لمد المدينة بالكهرباء، حيث من المخطط إنشاء محطة محولات كهرباء بجهد ٢٢٠ / ٦٦ / ٢٢ ك.ف، وبقدرة إجمالية 160 م.ف.أ.

وذكر رئيس الجهاز أنه جارٍ أيضاً استكمال الأعمال النهائية لشبكة الكهرباء لمشروعى سكن مصر والإسكان الاجتماعي، وتحتوي على ١٧ كشك كهرباء بالمحول، وشبكة جهد متوسط بطول ١٦ كم، وشبكة جهد منخفض وإنارة بطول ٤٠ كم، تمهيداً لإطلاق تيار الكهرباء لتغذية المدينة.