شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السيول .. تكدس السيارات والمسافرين أمام كميني الغردقة ورأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تكدست عشرات السيارات والأتوبيسات والشاحنات امام كميني الغردقة ورأس غارب الأحد، على طريق الغردقة رأس غارب، بسبب السيول التي داهمت منطقة جبل الزيت بالطريق وإعلان ادارة المرور إغلاق الطريق من الاتجاهين، بعد أن جرّفت السيول عدد من السيارات بمنطقة السيول. كانت هيئة الأرصاد الجوية حذّرت من تعرض البحر الاحمر للامطار والسيول. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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