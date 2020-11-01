شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستقبل نظيره الأردني ويهديه درع الوزارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ظهر الأحد، الدكتور محمد العايدي، وزير الدولة للإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد «هيكل» على علاقة الود التي تربطهما منذ فترة طويلة، حيث كان «العايدي» سفير الأردن بالقاهرة حتى تم تعيينه وزير دولة للإعلام منذ أسابيع قليلة.

واتفق الوزيران خلال اللقاء على ضرورة التعاون بين البلدين في مجال الإعلام خلال الفترة القادمة.

وأشاد الوزيران بالعلاقة الودية الواضحة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وتطرق الوزيران إلى أهمية التعاون الثلاثي بين البلدين والعراق، وضرورة أن يُعبر الإعلام في الدُول الثلاثة عن تلك العلاقات الاستراتيجية.

ودعا «العايدي» الوزير «هيكل» لزيارة الأردن في أقرب فرصة للتنسيق خاصة مع العلاقة الطيبة التي تجمعهما على المستوى السياسي والشخصي.

وفي نهاية اللقاء، أهدى «هيكل» درع وزارة الدولة للإعلام للوزير الأردني تقديراً لجهوده خلال فترة عمله كسفير للأردن في مصر، ودوره في دعم العلاقات بين البلدين.

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وأعرب «هيكل» عن أمنياته للوزير «العايدي» بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

يذكر أن «العايدي» كان يتولى حقيبة الإعلام في الأردن للمرة الأولى في عام 2010.

هيكل يستقبل وزير الإعلام الأردني الجديد ويتفقان على التعاون الإعلامي بين البلدين

هيكل يستقبل وزير الإعلام الأردني الجديد ويتفقان على التعاون الإعلامي بين البلدين

هيكل يستقبل وزير الإعلام الأردني الجديد ويتفقان على التعاون الإعلامي بين البلدين

هيكل يستقبل وزير الإعلام الأردني الجديد ويتفقان على التعاون الإعلامي بين البلدين

هيكل يستقبل وزير الإعلام الأردني الجديد ويتفقان على التعاون الإعلامي بين البلدين