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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتهليم الفني ،انطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم ،اليوم، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع وزارة الصحة.

وتعمل وزارة التربية والتعليم على تسهيل عمل القوافل الطبية بالمحافظات للكشف على طلاب مدارس التعليم الأساسي.

وتستهدف الحملة إجراء المسح الطبي ومراجعة الحالة الصحية لطلاب المدارس، حيث يتم فحص طلاب المرحلة الابتدائية َوالبالغ عددهم قرابة 13 مليون طالب.

التعليم: انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس

التعليم: انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس

التعليم: انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس

التعليم: انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس

التعليم: انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس

التعليم: انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس