شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز خدمة عملاء للكهرباء بمنطقة الكرنك بشرق الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص محافظة الأقصر، على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، واستجابة لطلب أهالي منطقة الكرنك، تم التواصل مع المهندس سامي أبووردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وتمت الموافقة على إنشاء مركز خدمة عملاء بمنطقة الكرنك، لخدمة أهالي الكرنك والمناطق المجاورة، وجاري اختيار موقع مناسب بالمنطقة لإنشاء المركز.

يأتي ذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة في قطاع الكهرباء والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.