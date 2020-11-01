شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء الدورة التدريبية الثانية لمعلمي النظام التعليمي الجديد لمدة 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،انطلاق الدورة التدريبية الثانية لرفع كفاءة معلمي الصفوف الأولي بجميع المحافظات عن طريق الفيديو كونفرانس الافتراضي بالتعاون مع شركة ديسكفري ،وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام بمنظومة التعليم الجديدة.

وتهدف الدورة التدريبية، التي تستمر لمدة ٤ أيام، إلى تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والاهتمام ببناء قدراتهم ودعم مهاراتهم التربوية.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولي والتي أقيمت بشهر أكتوبر استهدفت 79 ألف معلم ومن المتوقع بنهاية المرحلة الثانية يكون إجمالي المستهدف 140 ألف معلم.