شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتفقد عدداً من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الانجاز.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والاحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.

واكد الرئيس ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق باجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا علي سلامة كافة العاملين