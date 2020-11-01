شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الصحية والأمنية التى تمر بها البلاد.

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وقال الدكتور على عبد العال: "توفرت الأغلبية المتطلبة لموافقة المجلس على القرار وهى أغلبية عدد اعضاء المجلس لذلك أعلن موافقة المجلس على إعلان حالة الطوارئ".

وينص قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنه 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق 26 أكتوبر 2020Kووفقا لقرار الرئيس، فى مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما تقضى المادة الثالثة بتفويض وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.