شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مرشحا يخوضون جولة الإعادة بانتخابات البرلمان بـ4 دوائر فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء المرشحين لجولة الإعادة بمحافظة بنى سويف وكانت الأسماء كما يلى:

محمد سيد أحمد جنيدى، دائرة ناصر

عصام عبد العزيز على أحمد، دائرة ناصر

عبد الحكيم محمد محمد مسعود، دائرة ناصر

عماد حسن عبد المجيد اليماني، دائرة ناصر

محمد سيد كامل حسان، دائرة بنى سويف

محمد رجب أحمد عبد العظيم دائرة بنى سويف

ثروت يوسف فرج الداعورى دائرة بنى سويف

عبد الرحمن محمد عبد الجواد أحمد، دائرة بنى سويف

حسام محمد محمود أحمد، دائرة ببا

طه محمد بهجت محمد عبد اللطيف، دائرة ببا

أحمد على عباس أبو زيد، دائرة ببا

طارق مجاور محمد حسين، دائرة ببا

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حسين محمود مسلم عبد الطيف، دائرة ببا

محمود محمد أبو زيد محمد، دائرة ببا

سيد محمد محمد سيد أحمد، بدائرة إهناسيا

سامى توفيق محمد كامل معوض ، بدائرة إهناسيا



بنى سويف



بني سويف

واستعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بداية من فتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت التنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت في ظل ظروف أزمة كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف وخرج ليدلى بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة.

وأكد أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06 %، حيث إن عدد الحاضرين بلغ حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا فى 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات.