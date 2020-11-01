شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مرشحا يخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى محافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء 28 مرشحا لهم حق الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى محافظة سوهاج، والتي تضمنت:

مصطفى سيد محمد سالم، دائرة طهطا.

إيهاب محمد عبد العزيز، طهطا.

صلاح الدين شوقى عقيل، طهطا.

نشأت فؤاد عباس بخيت، طهطا.

مصطفى حسين عبد الرحمن، طهطا.

إبراهيم محمد أبو دوح، طهطا.

محمد فقير محمد السيد رضوان، سوهاج.

حاتم محمود على محمد مبارك، سوهاج.

حازم زكى أمين همام حمادى، سوهاج.

أحمد إبراهيم عطية، سوهاج

جابر احمد عبد العال، دار السلام.

أحمد محمد عبد السلام قورة، دار السلام.

ياسر نصر جلال عبد المولى، جرجا.

خليفة رضوان خلف رضوان، جرجا.

عبد المنعم محمد أبو الفتوح جرجا.

أسماعيل محمد مؤمن إسماعيل، جرجا.

محمد محمود لبيب دياب أخميم.

زكريا محمد السيد حسان، أخميم.

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أحمد محمود جاد الرب، أخميم.

عفيفى حافظ صبره، اخميم.

إسماعيل محمد مظهر إسماعيل، المنشأة.

عاطف عثمان سليمان، المنشأة.

أحمد أبو الدهب علام المراغة.

رفعت شكيب خفاجى همام، المراغة.

محمود حمدى أحمد، البلينا.

أنور أسعد صادق أبو ستيت، البلينا.

حمدى شاهين عبد الشافى، البلينا.

يوسف حسن يوسف، البلينا.



سوهاج



سوهاج

جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى عقدته برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة الأحد.

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

ويذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.