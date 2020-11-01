شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن خوض 4 مرشحين جولة الإعادة بانتخابات النواب بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء 4 مرشحين يخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى محافظة الوادى الجديد، وكانت الأسماء كما يلى:

عربى كامل يمانى على، دائرة الداخلة

حمدى محمد حسن سليمان، دائرة الداخلة

عبد الحميد منصور على الاسيوطى، دائرة الخارجة

أحمد محمد أحمد عبد الله، دائرة الخارجة

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الوادى الجديد

واستعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بداية من فتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت التنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت في ظل ظروف أزمة كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف وخرج ليدلى بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة.

وأكد أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06 %، حيث إن عدد الحاضرين بلغ حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا فى 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات.