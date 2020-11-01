شكرا لقرائتكم خبر عن "المواطنة والانتماء".. محاضرة لواعظات ليبيا بمنظمة خريجى الأزهر عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء حمدى لبيب خبير الأمن القومى، نائب مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة سابقاً، إن حروب الجيل الرابع تهدف لنشر الفتن وزعزعة الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، وإثارة الاقتتال الداخلى فى الدول المستهدفة، دون الحاجة إلى شن حرب مباشرة عليها‏.

جاء ذلك خلال محاضرة "المواطنة والانتماء"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لعدد من واعظات ليبيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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وأكد الخبير الاستراتيجى، أنه لابد من تكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الحروب المفتعلة داخلياً وخارجياً، عن طريق عدد من الآليات، أبرزها المواجهة الاستراتيجية وتقوم بها الدولة مع التنسيق على الصعيد الرسمى بين الدول المعنية بخطة مواجهة شاملة، ثانيا المواجهة الفكرية وهى عن طريق التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة داخلياً لتوحيد الجهود والرؤية، ثالثاً المواجهة الإعلامية وتهدف لتبنى عدد من القضايا و خطاب إعلامى مسئول يهدف لتحرى المصداقية ودحض الشائعات.

وفى الختام أشار إلى ضرورة تدريب الوعاظ والأئمة على كيفية المواجهة الفكرية ، مع تزويدهم بأساليب وأدوات حديثة لتواكب العصر الذى نعيش فيه ، والرد على ما يتم نشره من أكاذيب وأباطيل من خلال منصات التواصل الاجتماعى نظراً لقدرتها الهائلة على الانتشار وتخطى الحدود الجغرافية دون وجود حاجة للتوثيق.