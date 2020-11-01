شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الرعاية بالكنيسة الأسقفية تنظم لقاءات صحية لأهالى عين شمس والطوابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية لقاءات توعية صحية بمراكزها المجتمعية بعين شمس ومنطقة الطوابق بالجيزة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي،.

من جانبه قال دكتور ماجد موسى رئيس مؤسسة الرعاية الأسقفية، في بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية اليوم، تم تنظيم لقاءات توعية صحية و فحوصات مجانية للمستفيدين. حيث يهدف برنامج تحسين الصحة إلى رفع وعى المستفيدين بآتباع عادات صحية سليمة و دعم حصولهم على الخدمات الصحية المجانية التى توفرها الجهات المختلفة.

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ومؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية ، هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر، وفى العام 2003 م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.