شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن انطلاق الدورة التدريبية الثانية لرفع كفاءة معلمى الصفوف الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق الدورة التدريبية الثانية لرفع كفاءة معلمى الصفوف الأولى بجميع المحافظات عن طريق الفيديو كونفرانس الافتراضى بالتعاون مع شركة ديسكفري.، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالاهتمام بمنظومة التعليم الجديدة. Advertisements وأكدت الوزارة فى بيان لها: تهدف الدورة التدريبية، التى تستمر لمدة 4 أيام، إلى تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والاهتمام ببناء قدراتهم ودعم مهاراتهم التربوية. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى والتى أقيمت بشهر أكتوبر استهدفت 79 ألف معلم ومن المتوقع بنهاية المرحلة الثانية يكون إجمالى المستهدف 140 ألف معلم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تعلن انطلاق الدورة التدريبية الثانية لرفع كفاءة معلمى الصفوف الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.