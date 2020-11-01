شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية ترفع حالة الطوارئ تحسبا لموجة الطقس السيئ بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة رفعت حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السيئ، التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، خاصة بالمحافظات التى حذرت هيئة الأرصاد من سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة بها.

وأكد قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه بفتح غرفة عمليات الوزارة على مدار الساعة وربطها مع غرف عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء، على مدار الساعة تحسبا لحالة الطقس السيئ.

وأشار قاسم، إلى أنه تم توجيه جميع المحافظات وخاصة المحافظات الساحلية بالتأكد من الاستعدادات لموجة الطقس السيئ وتمركز الوحدات والمعدات والتنسيق مع الأجهزة المعنية مثل مديريات التضامن الاجتماعى وغيرها وتشكيل فرق عمل تكون على اتصال مع نقاط الاتصال وغرفة عمليات الوزارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الأثنين 02 نوفمبر 2020 إلى السبت 07 نوفمبر 2020:

يوم الإثنين 2 نوفمبر 2020:

. الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم كفر الشيخ - البحيرة).

• السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح. الإسكندرية رشيد - بورسعيد - العريش...سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من (حلايب - شلاتين - راس بناس - القصير).

• منطقة خليج السويس: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة).

. وسط وجنوب سيناء ومدن القناة: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على السويس - كاترين - رأس سدر ده)

. وشمال ووسط الصعيد: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الفيوم - المنيا - أسيوط).

يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020:

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شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة).

. السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية رشيد - بورسعيد - العريش)

. يوم الأربعاء 04 نوفمبر (2020:

شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة).

• السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح. الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).

يوم الخميس 05 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح. الإسكندرية- رشيد - بورسعيد - العريش).

. الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية).

. القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

يوم الجمعة 06 نوفمبر 2020:

. الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة. الدقهلية - الغربية.)

۔ والسواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية رشيد - بورسعيد - العريش.

يوم السبت 07 نوفمبر 2020:

الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية.)

• السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية رشيد - بورسعيد - العريش).

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، وجود نشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق سقوط الأمطار الرعدية تقل معها الرؤية الأفقية ويتم تحديث هذه التنبؤات يوميا تمنيات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السلامة للجميع.