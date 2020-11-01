شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى متابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، والتى تبدأ غدا الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020 بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية فى كل دولة، لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر حتى بعد غدا الثلاثاء 3 نوفمبر من الشهر نفسه، حيث تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب 2020 تعاود عملها لمتابعة سير المرحلة الثانية من الانتخابات للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلامهم بآليات المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم فى هذا الاستحقاق الدستورى.

وفى السياق ذاته، قدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة الموقرة، على المجهود الذى يبذلونه لإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، والتعاون المستمر بين وزارة الهجرة والهيئة للتيسير على المصريين بالخارج المشاركة فى كافة الاستحقاقات الانتخابية.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن التصويت بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بـ "الجولة الأولى" يبدأ أيام 2 و3 نوفمبر بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية فى كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وأضافت وزيرة الهجرة، أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تضم 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وقالت الوزيرة إنه ستتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامى الفردى والقوائم، للمصريين بالخارج على الموقع الرسمى للهيئة خلال الأيام المخصصة لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لكل دائرة وفقا لدائرة محل الإقامة، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

واستطردت الوزيرة: يضع الناخب بطاقتى الاقتراع "الفردى والقائمة" داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج، ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه لا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لا يجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التى قام بتسجيل انتخابه عليها.