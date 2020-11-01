شكرا لقرائتكم خبر عن الدولية للهجرة وسفارة الدنمارك يوقعان اتفاقية لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المنظمة الدولية للهجرة التابعه للأمم المتحدة وسفارة الدنمارك فى مصر، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "أسفير" والذى يهدف إلى توسيع وتعزيز الاستجابة الوطنية في إدارة الهجرة مع حماية ومساعدة ضحايا الإتجار بالبشر والمهاجرين المعرضين لخطر الاستغلال على أساس نهج قائم على الحقوق.

ووفقا للمنظمة الدولة للهجرة تستند المرحلة الجديدة من المشروع إلى الإنجازات التى تم تحقيقها في المرحلة الأولى، كما يوفر المشروع الجديد أيضًا موارد لدعم قدرة الحكومة المصرية على تحديد تحديات الهجرة غير النظامية ومواجهتها والاستجابة لها والتصدي للجرائم المتعلقة بالهجرة.

وفى وقت سابق واستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد، عقدت المنظمة الدولية للهجرة شراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لشراء وتوزيع معدات ومستلزمات النظافة الأساسية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالوزارة. تقوم تلك المؤسسات بتوفير الحماية للفئات السكانية الأكثر احتياجا بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم والنساء غير المتزوجات والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان تمكين المؤسسات بشكل كافٍ للاستجابة لمخاطر الفيروس وتنفيذا للتدابير الوقائية.

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حيث بدأت المنظمة الدولية للهجرة بتوزيع هذه المستلزمات، بما في ذلك الأقنعة والقفازات والمطهرات والصابون ومستلزمات النظافة الشخصية ومواد التنظيف الأخرى إلى 67 مؤسسة رعاية و التي تخدم 3500 مستفيد في القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط والإسكندرية والبحيرة على مدى أسبوعين.