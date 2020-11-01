شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ 6 قرارات إزالة مخالفة تعدى على نهر النيل بأسيوط بمساحة 926 متر مكعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الإدارة العامة لحماية وتطوير النيل بأسيوط، حملة لتنفيذ 6 قرارات ازالة بإجمالى مساحة 926 متر مكعب منهم 3 قرارات مبانى عبارة عن أحواش من البلوك الأبيض و مونة الاسمنت بمسطح 250 متر مربع و 3 قرارات ردم بحجم 676 متر مكعب بمركز أبنوب، و ذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وتحت اشراف مهندسى الادارة، وذلك فى إطار استمرار قطاع تطوير وحمايه النيل بالعمل على التصدى للمخالفات ومتابعتها.

كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أجهزة الوزارة بتكثيف حملات ازالة التعديات المقامة على المائية " النيل- الترع- المصارف الزراعية" خلال الفترة المقبلة، وإحالة المخالفات للنيابات العسكرية، وذلك فى إطار خطة الحكومة لاسترداد أراضى الدولة.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى الى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.