شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن انطلاق مبادرة الكشف عن السمنة والتقزم والانيميا لطلاب المدارس..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع وزارة الصحة، انطلقت اليوم فاعليات المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم. Advertisements وتعمل وزارة التربية والتعليم على تسهيل عمل القوافل الطبية بالمحافظات للكشف على طلاب مدارس التعليم الأساسي. وتستهدف الحملة إجراء المسح الطبي ومراجعة الحالة الصحية لطلاب المدارس، حيث يتم فحص طلاب المرحلة الابتدائية َوالبالغ عددهم قرابة 13 مليون طالب.

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