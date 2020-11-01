شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 74 سفينة آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية أن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الأحد، حيث تواجد بالميناء 74 سفينة ، ووصلت 10 سفن، وغادرت 11 سفينة ، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة فى الشحن والتفريغ 26 سفينة من بينهم 3 سفن حاويات، و 18 سفينة بضائع عامة ، و 5 سفن صب سائل ، يجرى تفريغهم ، كما يتواجد بالمخطاف الداخلى سفينتان جارى تفريغهم، وبلغت كمية البضائع المتداولة 121558 طن ، وبلغ عدد الحاويات المتداولة 1397 حاوية .

وأضاف طارق شاهين أنه تم دخول وخروج 8404 شاحنة عامة من وإلى الميناء وخرج قطار ( 22 عربة )خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجرى تفريغ بضائع واردة تزن 92028 طن ، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 29530 طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 403 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 994 حاوية ، وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج ، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، و وجه أيضاً ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .