شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الأحد، بمدارس الأقصر، فعاليات مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المرحلة الابتدائية. وقال عبداللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم، أن المبادرة تمت بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي ومديرية الشؤون الصحية بالأقصر، تم تجهيز فرق طبية توجهت لعدد 38 مدرسة تشمل جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور عبدالطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر بعض المدارس للتأكد من جاهزيتها للتسهيل على الفرق الطبية آداء مهامها دون معوقات. ووجه مدير المديرية، منسقي الإدارات والمدارس لضرورة المتابعة الدقيقة لسير أعمال المبادرة، والتعاون من جانب إدارات المدارس لتذليل أية عقبات، مشيرًا إلى أن تفعيل المبادرة يشمل المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة عربي ولغات، والدولية والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح مدير المديرية أن المبادرة تشمل المرحلة الإبتدائية من الصف الأول إلى السادس لمدارس الحضر والريف بإجمالي 314 مدرسة ابتدائية ممثلة في سبع إدارات تعليمية الأقصر 41مدرسة، إسنا 119 مدرسة، أرمنت 43 مدرسة، الزينية 19 مدرسة، الطود 44مدرسة القرنه 31 مدرسة، البياضية 17 مدرسة.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم انه تم التجهيز لبدء المبادرة، من جانب مدارس وإدارت المديرية، حيث هناك منسق لكل مدرسة ومنسق لكل إدارة ومنسق للمديرية، مشيرًا إلى تجهيز قاعدة بيانات من مدارس المرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى السادس، يتم تسليمها للجنة الفحص الطبي، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عمل المبادرة لمجابهة فيروس كورونا، من أجل سلامة الطلاب والفرق والمعلمين.