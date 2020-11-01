شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال النظافة والتجميل بمدينة أرمنت بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة عبدالله عاشور رئيس المركز، حملة مكبرة للنظافة والتجميل. استهدفت الحملة شارع الصفصاف وشارع ساحل الجرف بمدينة أرمنت بطول ٥٠٠متر ، وتم رفع 2٠٠م٣ اتربة وناتج مخلفات أشجار، كما تم إزالة فرن بلدي مقام بالطريق العام بقرية السلام. يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة أعمال النظافة والتجميل فى جميع المراكز والمدن وبمواصلة حملات النظافة صباحاً ومساءً. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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