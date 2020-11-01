شكرا لقرائتكم خبر عن رئئيس مياه الشرب: ضبط عدد من مخالفات التعدي بمحافظات القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، أن أعمال لجنة الخلسة بالشركة في الثلاثة محافظات السويس، والإسماعيلية، والسويس، مازالت مستمرة في عملها لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد فواتير استهلاك المياه لفترات طويلة، حيث تمكنت خلال شهر أكتوبر الماضي، من ضبط عدد 82 حالة تعدى في محافظة الإسماعيلية، وعدد 18 حالة تعدي بالسويس، وعدد 15 ببورسعيد، وجارى توفيق أوضاعهم، كما تم عمل محاضر شرطة للممتنعين عن تقنين أوضاعهم ودفع مستحقات الشركة.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة محافظات القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطن في إقليم القناة.