شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مقر اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمدرسة الزراعة ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية تفقد خلالها اللجنة الرئيسية لإنتخابات مجلس النواب بمدرسة الزراعة ببنها وعدد من اللجان الفرعية لوقوف على جاهزيتها لاستقبال انتخابات مجلس النواب والمقرر إجرائها يومي السبت والأحد القادمين حيث تفقد المحافظ مدارس ابن خلدون الإبتدائية ومدرسة هدى شعراوى ومدرسة الامام محمد عبده ومدرسة بنها الثانوية بنات ومدارس السيدة عائشة وسعد زغلول وعبدالمنعم رياض و15 مايو وجمال الدين افغانى بمنطقة المنشية بمدينة بنها كما تفقد المحافظ أيضا مجمع خدمات المرأة المعد لإستضافة المترددين على المحافظة خلال فترة الإنتخابات.

اطمأن المحافظ من مديري المدارس على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة الأمراض والأوبئة استعدادا لاستقبال المشرفين على العملية الانتخابية والمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

شدد محافظ القليوبية على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

كما شدد المحافظ أيضا على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا يضم 1047 لجنة فرعية، بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركز ومدينة وحي.

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