شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار بلا سيول .. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الإثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الاثنين أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري ( البحيرة – كفر الشيخ ) وفرص سقوط المطر ( 40 % ) .
وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش ) وفرص سقوط المطر على السواحل الشمالية الغربية ( 60 % )، وعلى الشرقية ( 50 % ) .
وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على مناطق من وسط سيناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بيناس – كاترين ) ( 60 % ) .
وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد ( الفيوم- أسيوط – المنيا ) ( 40 % ) .
كما يتوقع الخبراء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .
والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .
ويشير الخبراء إلى أن شمال وغرب البلاد يتأثران بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي .
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «27- 19»، الإسكندرية «24 – 21»، قنا «31- 20»، الأقصر «31– 21»، أسوان «32 – 22» .
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الوضع في مصر
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اصابات
107,555
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تعافي
99,452
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وفيات
6,266
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