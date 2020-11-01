شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: أعمال التطهير مستمرة في محافظات القناه الثلاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ان فنيين وعمال الشبكات بالشركة أنهوا أعمال التطهير في عدة مناطق بمحافظة بورسعيد منها مطبق الإسراء، ومنطقة السلام، وعبده كفته بحى العرب، ومنطقة شارع مدرسة البنات الثانوية ببورفؤاد، كما تم استكمال اعمال التطهير بمنطقة قشلاق السواحل خلف حديقة الأمل بحى المناخ، وشباب الخريجين عمارات2، و12، و22، و24، ببورسعيد.

وأكد رئيس مياه القناة، على متابعته المستمرة لأعمال الإحلال والتجديد التي تتم بمحطة 1 صرف صحى بالقنطرة شرق، وأعمال تسليك وتطهير غرف الأمطار والمطابق بشارع التحرير بوسط البلد وتسليك مطابق الصرف الصحى بقرية التقدم، وتطهير بلاعات منطقة سوق الأربعاء وعزبة ناصر استعدادات لسقوط الأمطار، مؤكداً ان تم التعامل الفورى وإصلاح كسر بخط مياه قطر 500 مم المغذى لشرق التفريعة بالقنطرة شرق، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 8 بوصه على طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوى.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.