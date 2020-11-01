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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يتجه لمنطقة السيول بجبل الزيت بعد استغاثات من المسافرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم، إلى منطقة جبل الزيت بطريق الغردقة رأس غارب لمتابعة الموقف أولا بأول على أرض الواقع والتي شهدت السيول، وذلك بعد استغاثات من المسافربن الذين جرفت السيول سياراتهم وانقطع بهم الطريق وتم تخصيص عدد من الأتوبيسات لنقل المسافرين الذين احتحزتهم مياه السيول وتوقف حركة السير من الاتجاهين.
كان العشرات من المسافرين بطريق «الغردقة- رأس غارب»، اطلقوا استغاثات للأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، لإنقاذهم وسياراتهم بعد أن داهمتهم السيول المفاجئة بمنطقة أبوعشاب شمال الغردقة، حيث جرفت السيول عددًا من السيارات الملاكي والنقل والشاحنات التي غمرتها المياه.
كانت مياه السيول الشديدة قد داهمت عددًا من السيارات والشاحنات بمنطقة أبوعشاب بطريق «الغردقةــ رأس غارب»، حيث تم احتجاز هذه المركبات داخل مياه السيول التي انهمرت من المنطقة الجبلية في اتجاه الطريق والبحر.
وحصلت «المصري اليوم» على الصور الأولى للسيول التي وقعت بالطريق.
فيما أعلنت محافظة البحر الأحمر إغلاق طريق «رأس غارب- الغردقة»، عصر الأحد، من الاتجاهين، بسبب هطول أمطار غزيرة عند الكيلو ٦٠ بمنطقة جبل الزيت.
وأعلنت المحافظة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.
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