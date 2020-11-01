شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس: ضرورة المتابعة لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد بمديري المديريات على مستوى الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس، حيث أكد معاليه على ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد، وتنفيذ جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية، وسرعة مقابلة المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية الأسبوع المقبل،

كما أكد على ضرورة وصول مجموعات الكتب من إصدارات (رؤية) والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجميع الأئمة قبل نهاية نوفمبر الجاري، ومتابعة توزيع الزي اللازم على جميع الأئمة.