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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير وتطورات العمل داخل جراج النقل الميكانيكي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير وتطورات العمل داخل جراج النقل الميكانيكي للمحافظة، رافقه في جولته اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة.
والتقى محافظ بورسعيد بالعاملين داخل الجراج، للتعرف على كل مستجدات العمل والإطلاع على كل المعدات داخل الجراج، موجهًا بضرورة الاستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ عليها وصيانتها بشكل مستمر، مؤكدًا على أهمية عدم وجود معدات معطلة في الجراج، وأن تعمل جميع المعدات على درجة كبيرة من الكفاءة.
وأوضح المحافظ أن معدات جراج النقل الميكانيكي تعد عامل مساعد للأحياء، وتساهم بجانب معدات الاحياء والانقاذ والطواري في سرعة إنجاز كل أعمال الأحياء التي تتطلب معدات كفء، مؤكدًا أننا نوفر كل الدعم والتسهيلات للأحياء بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
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