شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس يكلف داليا فياض عميدًا لكلية طب الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، الدكتورة داليا محمد مختار أحمد فياض، الأستاذ بقسم علاج الجذور بكلية طب الأسنان، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقيام بأعمال عميد كلية طب الأسنان.

وحرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة لها، مُتمنيًا لها النجاح والتوفيق في مهام عملها الجديد.

وقال «زكي» إن الدفع بدماء جديدة في كل المناصب القيادية بالجامعة يهدف إلى تطوير الأداء والارتفاع بمستويات الخدمات التعليمية بكليات الجامعة المختلفة، وأن التعيينات الجديدة تجسد هذا الاتجاه للمرحلة الحالية والمقبلة.