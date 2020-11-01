شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفرالشيخ يشهد استقبال طلاب كلية التجارة الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الأحد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التجارة بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور شيرين أبووردة، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين وعدد من طلاب الفرق المختلفة.

ورحبت عميد كلية التجارة بالطلاب الجدد والقدامى، وقالت هنيئًا للكلية استقبالها فوجًا جديدًا من أفواج العلم والمعرفة بعد اجتيازهم المرحلة السابقة باجتهاد وتفوق والتحاقهم بهذه الجامعة الفتية وهنيئا لنا جميعًا هذا اللقاء المبارك الذي نلتقي فيه بالدفعة الجديدة في لقائها التعريفي بحضور قيادات الجامعة.

وأضافت الدكتور شيرين أبووردة، عميد كلية التجارة، أن إدارة الجامعة بقيادة الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أتاحت لكم فرص تطوير الذات وتنمية القدرات والمهارات من مكتبات ومختبرات وأنشطة طلابية تهتم بالجوانب الدينية والثقافية والفنية والرياضية والترفيهية طبقا لخطة الإجراءات الإحترازية التي أعدتها الجامعة.

وقدمت عميد كلية التجارة خالص الشكر والتقدير والإحترام إلى كل من ساهم في نجاح الكلية ونهضتها كما وجهت خالص الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة لما يقدمونه من دعم ورعاية للكلية.

ورحب الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد وسنوات النقل، وقال إن الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعي لتخريج طالب متميز، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم باتباع الإجراءات الإحترازية حفاظًا على سلامة الجميع، ودعا الطلاب إلى الإلتزام بالجدول المنظم للمحاضرات سواء داخل الكلية أو عن بعد متنميا التوفيق للجميع.

ورحب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة بالطلاب الجدد والقدامى، مهنئًا بقبولهم في الجامعة، كما قدم التهنئة للطلاب وللشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة بالذكرى الـ٤٧ لنصر أكتوبر المجيد، وذكرى المولد النبوي الشريف وبدء العام الدراسي.

وأوضح رئيس الجامعة اهتمام ودعم الرئيس عبدالفناح السيسي بتطوير التعليم بشقيه الجامعي وقبل الجامعي إيمانًا بالضرورة القصوى لتوفير أحدث وأرقى مستويات التعليم للمواطن المصري بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وإحداث طفرة مستدامة في جودة الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين، مشيرة إلى حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم.

وأكد رئيس الجامعة للطلاب ثقته في وعي وثقافة شباب مصر وطلاب جامعة كفرالشيخ بعدم الانسياق خلف دعاوى المشككين والشائعات الهدامة.

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ووجه بعض النصائح إلى الطلاب منها احترام النظام واللوائح والقيم الجامعية الرصينة، كما دعاهم للاشتراك بالعديد من الأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والاجتماعية التي تنظمها أقسام رعاية الشباب بكليات الجامعة وتهدف إلى الاستفادة من طاقات الطلاب والطالبات واكتشاف الموهوبين ورعايتهم في إطار خطة الإجراءات الإحترازية التي أعدتها الجامعة .

وفي نهاية الحفل، أهدت الدكتور شيرين أبووردة، عميد كلية التجارة، درع الكلية لرئيس الجامعة والنواب تقديرًا لجهودهم، كما تم تكريم الطلاب المتفوقين وأوائل الخريجين.