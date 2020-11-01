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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد طلابي يشارك في افتتاح متحف محافظة كفر الشيخ القومي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك وفد من طلاب جامعة كفرالشيخ، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، في افتتاح متحف كفر الشيخ القومي -هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي المحافظة- ليتحقق حلم دام 20 عامًا، لتصبح المحافظة محط أنظار العالم للتحول لمحافظة الأمل والمستقبل بعد افتتاح مشروعات قومية عملاقة بالمحافظة، ومنها مزرعة غليون السمكية، خلال أول زيارة للرئيس للمحافظة، وافتتاح محطة كهرباء البرلس على مرحلتين، وإنشاء مصنعين لاستخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس وبلطيم، لتكتمل المنظومة السياحية الاقتصادية بافتتاح متحف كفر الشيخ القومي.
وجاءت مشاركة طلاب جامعة كفرالشيخ في إطار توجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، للارتقاء بمستوى الوعي ورفع روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة ومشاهدة المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية.
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