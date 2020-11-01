شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفر الشيخ تدخل قائمة أفضل 500 جامعة عالمية بتصنيف التايمز البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، تحقيق الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات وفقًا للموضوعات لعام 2021، فظهرت جامعة كفرالشيخ ضمن أفضل 500 جامعة في مجال الهندسة للمرة الأولى واحتلت المركز «301 -400».

وفي علوم الحياة، قفزت الجامعة 100 مركز عن العام الماضي حيث احتلت المركز 401-500، وفي علوم الفيزياء احتلت المركز 301-400 وقفزت 100 مركز عن العام الماضي.

وجاءت جامعة كفر الشيخ في تصنيف التايمز البريطاني للموضوعات 2021 الأولى محليًا في علوم الحياة والثانية محليا في الفيزياء والثالثة محليا في الهندسة.

أوضح الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف الدولي تايمز البريطاني يتضمن خمسة تخصصات، هي: علوم الحاسب، العلوم الصحية والسريرية (Clinical & health)، الهندسة، علوم الحياة (Life Sciences) والعلوم الفيزيائية (Physical Sciences).

ويعتمد التصنيف على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30 %)، البحث «حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %»، الاستشهادات وتأثير البحث بنسبة 30%، العلاقات الدولية «أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%» ودخل الصناعة «نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5%».

وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بالإنجاز الجديد الذي حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيف الدولي «التايمز البريطاني» مؤكداً اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.

وأوضح أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليًا قويًا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وهو مجهود السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

Advertisements

كما أكد رئيس جامعة كفرالشيخ على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي والتقدم للمشروعات التنافسية واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية.