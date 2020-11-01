شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تداهم المسافرين على طريق «الغردقة - رأس غارب».. والمواطنون يستغيثون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق العشرات من المسافرين بطريق «الغردقة- رأس غارب» استغاثات للأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، لإنقاذهم وسياراتهم بعد أن داهمتهم السيول المفاجئة بمنطقة أبوعشاب شمال الغردقة، حيث جرفت السيول عددًا من السيارات الملاكي والنقل والشاحنات التي غمرتها المياه.

كانت مياه السيول الشديدة قد داهمت عددًا من السيارات والشاحنات بمنطقة أبوعشاب بطريق «الغردقةــ رأس غارب»، حيث تم احتجاز هذه المركبات داخل مياه السيول التي انهمرت من المنطقة الجبلية في اتجاه الطريق والبحر.

وحصلت «المصري اليوم» على الصور الأولى للسيول التي وقعت بالطريق.

فيما أعلنت محافظة البحر الأحمر إغلاق طريق «رأس غارب- الغردقة»، عصر الأحد، من الاتجاهين، بسبب هطول أمطار غزيرة عند الكيلو ٦٠ بمنطقة جبل الزيت.

وأعلنت المحافظة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.