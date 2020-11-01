شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية»: منتدى الأعمال المصري العراقي يؤكد دور بلادنا الريادي بالمنطقة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ختام اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، والتي استضافه قصر الرئاسة بالعاصمة العراقية، ونظمه اتحادات الغرف التجارية من الجانبين، بحضور مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس وزراء العراق، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و20 وزيرا من الجانبين تحت شعار معا لإعادة الاعمار والتعاون الثلاثى.

وقال المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن منتدى الأعمال المصري العراقي يؤكد دور مصر الريادي في المنطقة العربي، مضيفا أن المنتدى ضم وفدا من 81 من كبرى الشركات المصرية في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والبنية التحتية من كهرباء وغاز وبترول ومياه وصرف صحى والنقل واللوجيستيات، كما ضم أكثر من 200 من نظرائهم من الشركات العراقية إلى جانب قيادات الهيئات الحكومية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، ورؤساء اتحادات الصناعات والمقاولات والمستثمرين من الجانبين.

واوضح العربى، أن تشريف رؤساء الوزراء ولفيف من الوزراء لهذا الحدث هي رسالة واضحة تؤكد الدعم الحكومى الجلى للشراكة مع القطاع الخاص، قاطرة التنمية، كما توضح الدعم السياسى الكامل للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين، حيث اكد ان التكامل العربى هو رغبة شعبية قبل أن تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده دولتينا، على المستوى الثنائى، ثم الاقليمى وان إجتماع اللجنة العليا المشتركة سيهيئ المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره في التنمية، لنفعل سويا تلك التوصيات في ملتقى أعمالنا، حيث تحاورنا حول مختلف فرص التعاون الإقتصادى المشترك، في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الاعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا، من خلال الإستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض، ويلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لابنائنا في اوطانهم.

واشار العربي، انه لابد من سرعة ايجاد اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين أو اعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائى لزيادة حجم التبادل التجارى، والذى سيتنامى مع دخول اتفاقية التير للنقل البرى العابر حيز النفاذ والمفعلة حاليا في دول الجوار للبلدين والتى ستخفض من تكاليف الشحن.

وأعلن العربى، ان إتحاد الغرف التجارية سيسعى جاهداً، بالتعاون مع اتحاد الغرف العراقية، لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال انشاء غرفة عمليات، تتولى الربط بين منتسبينا، لخلق تحالفات للتصنيع المشترك واعادة تاهيل وتشغيل المصانع العراقية المتعطلة بمكونات مصرية، وتنفيذ مشروعات اعادة الاعمار، ولتنمية تجارتنا البينية، وتجاوزها إلى تعاون ثلاثى لاسواق دول الجوار ودول إتفاقيات التجارة الحرة.

ومن جانبه اشار عبدالرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف العراقية ان هذا الملتقى، بعد ملتقى العام الماضى بالقاهرة بحضور دولة رئيسى الوزراء، هو الية هامة لطرح مختلف فرص التعاون بين اعضاء الاتحادين، سواء في التجارة أو الصناعة أو اعادة الاعمار لتحل المنتجات والشركات المصرية مكان شركات الدول الاخرى.

وطرح الزهيرى، العديد من المجالات التي يجب العمل عليها من اعادة تاهيل المصانع القائمة إلى انشاء منطقة صناعية ولوجيستية مصرية إلى الربط الكهربائى وربط شبكات الغاز، إلى تطوير الموانئ ونقل خبرة مصر التي اشاد بها العالم في المشروعات الكبرى من مدن جديدة وكهرباء وطرق وزراعة وغيرها.

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واكد الزهيرى، انه لتحقيق ذلك لابد من توفير الحريات الاربعة لرجال الاعمال، حرية انتقال الافراد ورئوس الاموال والسلع والخدمات بحرية ويسر، فلابد من منح تاشيرات متعددة طويلة الامد لرجال الاعمال، ولابد من فتح فروع للبنوك الوطنية الخاصة في الجانبين، ولابد من اعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائى لاعفاء منتجات البلدين من الجمارك.