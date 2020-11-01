شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بحملات موسعة للنظافة ورفع الإشغالات بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتنفيذ حملات نظافة موسعة بشوارع مدينة الزقازيق، لرفع القمامة المتراكمة أولاً بأول وغسيل البلدورات وتهذيب الأشجار، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

جاء ذلك خلال جولتة التفقدية اليوم الأحد، لعدد من شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، رافقه سعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

كما أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق، برفع الحواجز الحديدية المُقامة بالمخالفة أمام الأبراج السكنية والمحال التجارية، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لاستعدال أعمدة الكهرباء المائلة، وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتغيير الأسلاك المتهالكة والمكشوفة بأخرى معزولة تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء خلال موسم الشتاء حفاظاً على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي تراخي أو إهمال خلال الفترة القادمة، قائلاً أنه في حال حدوث أي حوادث صعق للمواطنين، أو الدواب نتيجة إهمال في صيانة أعمده الكهرباء، سيتم إحالة جميع المسئولين المتسببين فيها إلى النيابة لاتخاذ اللازم حيالهم.

شهدت جولة المحافظ بشوارع مدينة الزقازيق، متابعة أعمال حفر توصيل مشروع الغاز الطبيعي بشارع المنياوي المتفرع من شارع طلبه عويضة، وشدد على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الإنتهاء من التنفيذ طبقاً للجدول الزمني المحدد، وتكثيف الأعمال لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشارع، وكذلك خلق محاور مرورية جديدة تساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بمتابعة نباشي القمامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وعدم السماح ببعثرة القمامة والمخلفات بالشوارع حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

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