شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الوادي الجديد يناقش خطة التقدم للجودة والاعتماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، أنه تم عقد اجتماع مع فريق الجودة والاعتماد بقطاع تعليم المحافظة والإدارات التعليمية الخمس، وذلك بحضور مسؤولي إدارة الجودة والاعتماد بالمديرية ورؤساء أقسام الجودة بالإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب.

- صورة أرشيفية

وقال إن الاجتماع شمل مناقشة خطة المديرية للتقدم للاعتماد للعام الدراسي ٢٠٢٠_ ٢٠٢١، ومناقشة آلية التقدم وذلك من خلال النظام الإلكترونى للهيئة، بجانب مناقشة خطة العمل بالمشروع الوطنى للقراءة والذى يأتى بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى والذى يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

وأضاف أن هذا البرنامج يستهدف جميع الطلبة والطالبات من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى، وذلك بـ 4 فئات، الفئة الأولى الصفين الأول والثانى الابتدائي، الفئة الثانية من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي، الفئة الثالثة من الصف الأول حتى الثالث الإعدادى، الفئة الرابعة من الصف الأول حتى الثالث الثانوى، أما بالنسبة للمعلمين يتم التنافس بين جميع المعلمين بجميع المراحل التعليمية بدءا من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوى وفق آليات ومعايير محددة ويتم التسجيل إلكترونياً، مشيراً إلى أهمية القراءة في تمكين الأجيال من المعرفة وتعزيز الحس الوطنى وإثراء البيئة الثقافية في المدارس.