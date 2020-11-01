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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كاميرا المصري اليوم ترصد دخول طالبات جامعة المنيا الحرم الجامعي بالدرجات الهوائية.

رصدت كامير المصري اليوم، قيام إدارة جامعة المنيا، بالسماح للطالبات بدخول الحرك الجامعي بالدراجات الهوائية. وسط حالة من الاعجاب من المتردد من الطلاب واعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقامت الطالبات بالطواف داخل الحرم الجامعي، وامام مبني ادارة الجامعة لتحفيز الطالبات والطلاب على ركوب الدراجات الهوائية.

فيما حرص الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، على التواجد منذ الساعات الاولي من الصباح على بوابة الامن، لاستقبال الطلاب والطالبات المترددين على الجامعة.

جامعة المنيا تسمح للطالبات بدخول الجامعة بالعجل

جامعة المنيا تسمح للطالبات بدخول الجامعة بالعجل

جامعة المنيا تسمح للطالبات بدخول الجامعة بالعجل

جامعة المنيا تسمح للطالبات بدخول الجامعة بالعجل

جامعة المنيا تسمح للطالبات بدخول الجامعة بالعجل

جامعة المنيا تسمح للطالبات بدخول الجامعة بالعجل

جامعة المنيا تسمح للطالبات بدخول الجامعة بالعجل