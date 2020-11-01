شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن خوض 26 مرشحا جولة الإعادة فى 4 دوائر بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى محافظة أسيوط، وجاءت الأسماء كما يلى:

محمد حمدي محمد محمد دسوقى، دائرة أول أسيوط

مجدي محمد محمد فراج، دائرة أول أسيوط

مصطفى بدران مهني مصطفى، دائرة أول أسيوط

علاء الدبن محمود محمد محمود، دائرة أول أسيوط

البدري أحمد ضيف محمد، دائرة أول أسيوط

تادرس قلدس تادرس قلدس، دائرة أول أسيوط

الحسينى عيسى جلال أحمد، دائرة أول أبو تيج

طارق حسين محمود عبد العال، دائرة أول أبو تيج

علاء الدين خير الله محمد خير الله، دائرة أول أبو تيج

أمين فتحي أمين على، دائرة أول أبو تيج

يونس يونس أحمد عمر، دائرة القوصية

إبراهيم عبد النظير عبد الرحيم مصطفى، دائرة القوصية

حسام الدين حلمى ماضى محمود، دائرة القوصية

شاهين شاكر عثمان كيلانى، دائرة القوصية

سيد محمد عبد العواض محمود، دائرة القوصية

أحمد محمد محمود عبد الجواد، دائرة القوصية

أمير بنيامين لويز حنا، دائرة القوصية

أحمد زهير أحمد عبد الغنى، دائرة القوصية

ناصر عثمان محمد عثمان، دائرة الفتح

عصام محمود عثمان محمد، دائرة الفتح

أحمد حسين جودة أحمد، دائرة الفتح

طارق أحمد على موسى، دائرة الفتح

مصطفى شحاته موسى على، دائرة الفتح

أحمد محمد أحمد محمد، دائرة الفتح



اسيوط





واستعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بداية من فتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت التنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت في ظل ظروف أزمة كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف وخرج ليدلى بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة.

وأكد أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06 %، حيث إن عدد الحاضرين بلغ حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا فى 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات.